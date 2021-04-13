Куйбышевское шоссе расширят для разворотов из правой полосы

Такими планами в интервью РЗН. инфо поделился зампред правительства Евгений Беленецкий. Целиком интервью можно прочитать на нашем сайте.

В Рязани расширят Куйбышевское шоссе для разворотов из правой полосы. Такими планами в интервью РЗН. инфо поделился зампред правительства Евгений Беленецкий.

«Расчеты показали, что мы правильное решение приняли, когда закрыли нескольких левых поворотов на Куйбышевском шоссе… В будущем планируем расширить шоссе, чтобы реализовать проект с разворотом с правого ряда. Тогда и остальные левые повороты закроем», — заявил зампред правительства.

Целиком интервью с Евгением Беленецким можно прочитать здесь.