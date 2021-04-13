Касимовец набросился с ножом на соседку

Известно, что 37-летний мужчина неоднократно ругался с 23-летней девушкой из-за того, что ее собаки лаяли во дворе. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Житель Касимова набросился с ножом на соседку. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Известно, что 37-летний мужчина неоднократно ругался с 23-летней девушкой из-за того, что ее собаки лаяли во дворе. В очередной раз касимовец слышал шум во время застолья с приятелем. Схватив нож, он отправился разбираться.

Когда девушка открыла дверь, сосед стал угрожать ей убийством, обещая при этом разделаться и с собаками. Очевидцы вызвали полицию, в отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК.