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Госдума запретила забирать домашних животных за долги
Кошек, собак и других домашних животных, которые не используются в предпринимательской деятельности, добавят в список запрещенного к изъятию имущества.

Госдума запретила забирать домашних животных за долги. Об этом сообщает РИА Новости.

Законопроект был принят в третьем, окончательном чтении. Он предусматривает внесение изменений в Гражданский кодекс. Кошек, собак и других домашних животных, которые не используются в предпринимательской деятельности, добавят в список запрещенного к изъятию имущества.

Сейчас в этот список входят сельскохозяйственные животные: племенной, молочный и рабочий скот, олени, кролики, птица, пчелы, а также необходимые для их содержания корма, тогда как домашние животные считаются имуществом.

Авторы законопроекта напомнили, что в 2018 году был принят закон об ответственном обращении с животными. Он определяет, что животное — это не вещь, а живое существо, испытывающее эмоции, в том числе боль и страдания.

Организации, которые изымают животных за долги, часто не имеют условий для их содержания. Если животное погибнет, сотрудникам организации может грозить до пяти лет лишения свободы.