Житель Ряжска чуть не убил мать за отказ дать еды

Житель Ряжска чуть не убил свою 57-летнюю мать. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Житель Ряжска чуть не убил свою 57-летнюю мать. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Известно, что в последнее время 33-летний мужчина выпивал. В очередной раз он принес домой алкоголь и попросил у матери дать еду на закуску. Женщина упрекнула сына в «нездоровом поведении», тот разозлился. Местный житель схватил металлическую ложку для обуви и пригрозил матери убийством.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК.