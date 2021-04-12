Соцсети: на окраине Рязани загорелся дом многодетной семьи

По информации очевидца, загорелась трава около кладбища у дома. Отмечается, что пожарные не смогли проехать к дому.

Вечером в понедельник, 12 апреля, в Рязани загорелся дом многодетной семьи. Об этом сообщили очевидцы сообщили в соцсети.

«Прямо сейчас горит единственный дом, который смогла построить многодетная семья, на выделенной земле в Храпово-Божатково! Они единственные решились! И теперь огонь съедает их дом», — говорится в сообщении.

По информации очевидца, загорелась трава около кладбища за жилыми домами. Отмечается, что пожарные не смогли проехать к дому из-за отсутствия дороги.

«Теперь пожарные составы толком не могут подъехать к дому. Подожгли траву у кладбища, как это делают ежегодно. Очень просили этого не делать, но вот огонь добрался до жилого дома», — отмечается в сообщении.

По словам автора, на прошлой неделе на приеме у Елены Сорокиной обсуждали проблему отсутствия дороги к домам многодетных семей.

«Когда уже начнут своевременно решать проблемы многодетных?» — возмутилась автор сообщения.