\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 13
18°
Срд, 14
18°
Чтв, 15
18°
ЦБ USD 77.51 0.34 13/04
ЦБ EUR 92.07 0.29 13/04
Нал. USD 76.90 / 78.00 17:23
Нал. EUR 91.70 / 92.60 17:23
Новости
Публикации
Путин в замешательстве. Почему в Рязанской области резко подорожали но...
8 апреля на совещании, посвященном итогам реализации по...
Вчера 20:51
781
Большая вода подошла к Рязани: тревожится меньшинство
9 апреля в городском транспорте, на остановках, у касс...
10 апреля 13:44
4 362
Спектакль на балконе. Рязанский пенсионер несколько раз оплачивал проф...
Три года назад пенсионер Виктор Иванников установил на ...
9 апреля 15:40
8 468
ПЭТ/КТ диагностика в Рязани
1 февраля в Рязани приняли первого пациента на ПЭТ/КТ-д...
7 апреля 12:39
5 404
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Соцсети: на окраине Рязани загорелся дом многодетной семьи
По информации очевидца, загорелась трава около кладбища у дома. Отмечается, что пожарные не смогли проехать к дому.

Вечером в понедельник, 12 апреля, в Рязани загорелся дом многодетной семьи. Об этом сообщили очевидцы сообщили в соцсети.

«Прямо сейчас горит единственный дом, который смогла построить многодетная семья, на выделенной земле в Храпово-Божатково! Они единственные решились! И теперь огонь съедает их дом», — говорится в сообщении.

По информации очевидца, загорелась трава около кладбища за жилыми домами. Отмечается, что пожарные не смогли проехать к дому из-за отсутствия дороги.

«Теперь пожарные составы толком не могут подъехать к дому. Подожгли траву у кладбища, как это делают ежегодно. Очень просили этого не делать, но вот огонь добрался до жилого дома», — отмечается в сообщении.

По словам автора, на прошлой неделе на приеме у Елены Сорокиной обсуждали проблему отсутствия дороги к домам многодетных семей.

«Когда уже начнут своевременно решать проблемы многодетных?» — возмутилась автор сообщения.

Фото Елены Коноваловой