Рязанку осудили за то, что она до смерти заморила ребенка голодом

В отношении женщины возбудили уголовное дело по пунктам «в», «д» части 2 статьи 105 УК — убийство малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью.

Рязанку осудили за то, что она до смерти заморила своего маленького ребенка голодом. Об этом сообщила пресс-служба облсуда.

Известно, что летом 2018 года Наталья Ж. Родила пятого ребенка. Ее муж периодически не работал, доход семьи — около 40 тысяч рублей в месяц — состоял из пособий и пенсий на детей.

После выписки из больницы женщина ухаживала за младенцем и на его здоровье не жаловалась.

Когда ребенку исполнился месяц, она письменно отказалась от медицинского обслуживания в ближайшей детской поликлинике, ссылаясь на то, что он будет наблюдаться в другой больнице. За месяц патронажная медсестра дважды видела женщину пьяной, в поликлинике младенца так и не поставили на учет.

Сотрудники поликлиники обратились в комиссию по делам несовершеннолетних, женщину привлекли к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по части 1 статьи 5.35 КоАП.

С конца октября рязанка недокармливала ребенка, а с 5 ноября перестала кормить совсем, он скончался. В отношении нее возбудили уголовное дело по пунктам «в», «д» части 2 статьи 105 УК — убийство малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью.

Октябрьский райсуд признал женщину виновной и приговорил к шести годам в колонии общего режима. Рязанский облсуд оставил приговор без изменения.