Петербургский подросток устроил стрельбу в школьной раздевалке

Ученик школы Московского района Санкт-Петербурга открыл стрельбу в раздевалке. Инцидент произошел в субботу, 10 апреля.

Ученик школы Московского района Санкт-Петербурга устроил стрельбу в раздевалке. Инцидент произошел в субботу, 10 апреля, передает «Интерфакс» со ссылкой на полицию.

Известно, что 15-летний подросток принес на занятия пневматический пистолет. В раздевалке он несколько раз выстрелил в сторону находившихся там учеников, никто не пострадал.

Оружие у школьника отобрал учитель, мальчик убежал. Позже его вместе с матерью вызвали в отдел полиции на допрос.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.