\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 11
13°
Пнд, 12
12°
Втр, 13
18°
ЦБ USD 77.17 0.07 10/04
ЦБ EUR 91.78 0.16 10/04
Нал. USD 76.90 / 77.85 15:59
Нал. EUR 91.40 / 92.40 15:59
Новости
Публикации
Большая вода подошла к Рязани: тревожится меньшинство
9 апреля в городском транспорте, на остановках, у касс...
Вчера 13:44
2 751
Спектакль на балконе. Рязанский пенсионер несколько раз оплачивал проф...
Три года назад пенсионер Виктор Иванников установил на ...
9 апреля 15:40
6 971
ПЭТ/КТ диагностика в Рязани
1 февраля в Рязани приняли первого пациента на ПЭТ/КТ-д...
7 апреля 12:39
4 008
Вовремя распознать онкологию
Онкология — всегда очень тяжелый и страшный диагноз. Ра...
6 апреля 10:05
4 689
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Сараевском районе столкнулись два автомобиля
В Сараевском районе столкнулись два автомобиля. Попутные «Нива Шевроле» и Ford Focus не поделили дорогу. Машины получили серьезные повреждения.

В Сараевском районе в субботу, 10 апреля, столкнулись два автомобиля. По данным сотрудников ГИБДД, авария произошла в 13:30 в 30 километрах от Сараев по дороге в село Напольное, сообщается на сайте ИД «Пресса».

Попутные «Нива Шевроле» и Ford Focus не поделили дорогу. Водитель иномарки пошел на обгон, а водитель «Нивы» не посмотрел в зеркало и решил объехать ямы на дороге.

Никто не пострадал, однако машины получили серьезные повреждения.