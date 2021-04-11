В Сараевском районе столкнулись два автомобиля

В Сараевском районе столкнулись два автомобиля. Попутные «Нива Шевроле» и Ford Focus не поделили дорогу. Машины получили серьезные повреждения.

В Сараевском районе в субботу, 10 апреля, столкнулись два автомобиля. По данным сотрудников ГИБДД, авария произошла в 13:30 в 30 километрах от Сараев по дороге в село Напольное, сообщается на сайте ИД «Пресса».

Попутные «Нива Шевроле» и Ford Focus не поделили дорогу. Водитель иномарки пошел на обгон, а водитель «Нивы» не посмотрел в зеркало и решил объехать ямы на дороге.

Никто не пострадал, однако машины получили серьезные повреждения.