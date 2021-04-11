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В России поменялись правила использования маткапитала
Некоторые правила пользования материнским капиталом в России изменились с воскресенья, 11 апреля. С этого дня приказ Минтруда, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации, вступил в силу.

Некоторые правила пользования материнским капиталом в России изменились с воскресенья, 11 апреля. С этого дня приказ Минтруда, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации, вступил в силу.

По нему женщины, ранее направившие маткапитал на формирование накопительной части пенсии, могут отозвать средства из негосударственных пенсионных фондов, чтобы использовать по другим направлениям. В соответствии с новыми правилами, дается полгода со дня возврата денег на счет пенсионного фонда, чтобы решить, как распорядиться средствами, и написать заявление. По истечении шести месяцев можно снова обратиться в пенсионный фонд и попросить продлить срок.

Если женщина так и не решила, на что потратить маткапитал, и не написала заявление в ПФР, то деньги по умолчанию пойдут на накопительную пенсию. Это произойдет в течение трех месяцев после истечения полугодового срока, установленного для перевода средств на другие цели.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что по состоянию на 1 апреля 2021 года за время реализации программы материнского капитала эту меру поддержки получили 11,1 млн российских семей.

В 2021 году размер маткапитала составляет 483 882 рублей на первого ребенка, при рождении второго он увеличивается на 155 550 рублей (общая сумма на двух детей — 639 432 рублей). Так как материнский капитал на первого ребенка был введен с 2020 года, семьи, где первый ребенок родился до этого времени, получают капитал на второго ребенка в размере 639 432 рублей.