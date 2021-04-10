В Рязани насмерть разбился мужчина
В Рязани мужчина выпал из окна дома и погиб. Трагедия произошла на улице Тимуровцев утром в субботу, 10 апреля.
В Рязани мужчина выпал из окна дома и погиб. Трагедия произошла на улице Тимуровцев утром в субботу, 10 апреля.
Погибший мужчина — 1952 года рождения, он жил вдвоем с братом, сообщили РЗН. инфо в пресс-службе СУ СКР по Рязанской области.
Известно, что конфликтных ситуаций между братьями не было. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти. Следователи работают на месте происшествия.
По предварительным данным, при осмотре тела насильственных признаков смерти не обнаружено.
Проводится доследственная проверка.