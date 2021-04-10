В Рязани насмерть разбился мужчина

В Рязани мужчина выпал из окна дома и погиб. Трагедия произошла на улице Тимуровцев утром в субботу, 10 апреля.

В Рязани мужчина выпал из окна дома и погиб. Трагедия произошла на улице Тимуровцев утром в субботу, 10 апреля.

Погибший мужчина — 1952 года рождения, он жил вдвоем с братом, сообщили РЗН. инфо в пресс-службе СУ СКР по Рязанской области.

Известно, что конфликтных ситуаций между братьями не было. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти. Следователи работают на месте происшествия.

По предварительным данным, при осмотре тела насильственных признаков смерти не обнаружено.

Проводится доследственная проверка.