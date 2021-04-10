Рязанская школьница потеряла сознание во время урока

В школе № 63 девочка упала в обморок на уроке. Об инциденте стало известно из соцсетей.

В школе № 63 девочка упала в обморок на уроке. Об инциденте стало известно из соцсетей.

По словам матери ребенка, это произошло в среду, 7 апреля. Классный руководитель позвонила ей и рассказала, что во время урока ее дочь потеряла сознание.

«Медсестра привела девочку в чувство, померила давление, и уже они отпаивают ее чаем — слишком низкие показатели. Вызвали скорую помощь. На удивление, врачи прибыли раньше, чем я на такси. Врач скорой помощи отметила правильные действия медработника школы. На скорой мы и поехали в больницу», — написала женщина.

Она поблагодарила сотрудников 63-й школы за своевременные и оперативные действия и бригаду медиков. Девочка сейчас проходит обследование.