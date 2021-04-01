В Рыбном москвичи украли мусорные контейнеры. Об этом
В поселке Пионерский Рыбновского района с улиц пропали семь мусорных контейнеров. Полицейские нашли и опросили очевидцев. Местный житель рассказал что видел, как двое незнакомцев загружали контейнер в кузов автомобиля. Мужчины пояснили, что работники службы ЖКХпроводят плановый ремонт оборудования.
С помощью камер видеонаблюдения сотрудники полиции выяснили, что этот грузовик принадлежит 33-летнему жителю Московской области. Его задержали.
Мужчина пояснил, что вместе с двумя приятелями решил похитить контейнеры и сдать их в металлолом. Совершить преступление москвичи решили в соседнем регионе, рассудив, что там их никто не знает.
Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.