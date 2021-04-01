В Рыбном москвичи украли мусорные контейнеры

В поселке Пионерский Рыбновского района с улиц пропали семь мусорных контейнеров. С помощью очевидцев и записей с камер видеонаблюдения полицейские задержали трех жителей Московской области. Им грозит до пяти лет тюрьмы.

В Рыбном москвичи украли мусорные контейнеры. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В поселке Пионерский Рыбновского района с улиц пропали семь мусорных контейнеров. Полицейские нашли и опросили очевидцев. Местный житель рассказал что видел, как двое незнакомцев загружали контейнер в кузов автомобиля. Мужчины пояснили, что работники службы ЖКХпроводят плановый ремонт оборудования.

С помощью камер видеонаблюдения сотрудники полиции выяснили, что этот грузовик принадлежит 33-летнему жителю Московской области. Его задержали.

Мужчина пояснил, что вместе с двумя приятелями решил похитить контейнеры и сдать их в металлолом. Совершить преступление москвичи решили в соседнем регионе, рассудив, что там их никто не знает.

Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.