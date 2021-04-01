Рязанец лишился иномарки из-за долга по кредиту
Известно, что мужчина не вносил платежи с января 2021 года, в целом его долг превысил 700 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.
Рязанец лишился машины из-за долга по кредиту. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.
Известно, что мужчина не вносил платежи с января 2021 года, в целом его долг превысил 700 тысяч рублей. Приставы арестовали и эвакуировали автомобиль рязанца — Kia Rio 2019 года выпуска. Предварительно иномарку оценили в 700 тысяч рублей.