Рязанец продал брошенный на парковке микроавтобус

Выяснилось, что машина принадлежала 70-летнему мужчине, который недавно пропал без вести. Когда занесенный грязью и снегом автомобиль пропал, родственница пенсионера обратилась в полицию.

Рязанец украл и продал микроавтобус РАФ, который бросили на парковке на улице Новоселов. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Выяснилось, что машина принадлежала 70-летнему мужчине, который недавно пропал без вести. Когда занесенный грязью и снегом автомобиль пропал, родственница пенсионера обратилась в полицию.

Оперативники проверили пункты приема металлолома и нашли украденный микроавтобус. Оказалось, что его отбуксировал сюда 34-летний рязанец. Вырученные деньги он потратил на алкоголь.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК.