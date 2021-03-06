В Пронском районе перевернулся Citroen

В субботу, 6 марта, в 7:30 на автодороге Рязань — Скопин в Пронском районе, на подъеме возле Елшина, автомобиль Citroen выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной LADA Kalina, ехавшей в Новомичуринск. После удара Citroen вылетел на обочину и перевернулся.

В субботу, 6 марта, в 7:30 на автодороге Рязань — Скопин в Пронском районе, на подъеме возле Елшина, автомобиль Citroen выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной «Лада Калина», ехавшей в Новомичуринск. После удара Citroen вылетел на обочину и перевернулся, сообщается на сайте ИД «Пресса».

Из перевернутой машины водитель выбрался самостоятельно. Выяснилось, что он ехал в Рязань на службу. По словам мужчины, он двигался вслед за бензовозом, и когда тот резко затормозил, ему пришлось уйти влево на встречку.

В «Ладе» ехали супруги-пенсионеры, жители Тырнова. Они не пострадали, но, по их словам, очень испугались, увидев легковушку, выскочившую из-за встречной фуры. Основной удар пришелся на пассажирскую сторону.

«Слава богу, мы живы. А вот машину жалко, мы ее только пять лет назад купили. Муж почти полвека провел за рулем без аварий. А тут угораздило в нас попасть», — рассказала пассажирка «Калины».

Пронск с утра накрыло снегопадом, и видимость на дороге снизилась.