Москвич ударил топором дочь, зарубил ее сожителя и покончил с собой

Москвич ударил топором дочь, зарубил ее сожителя и покончил с собой. Это случилось ночью 6 марта. Мужчине будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза посмертно.

Житель Москвы в ходе ссоры убил топором сожителя своей дочери, а затем покончил с собой. Девушка госпитализирована с травмами, возбуждено уголовное дело, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя ГСУСК по столице Юлию Иванову.

«По предварительной версии следствия, ночью 6 марта в квартире жилого дома на улице Дмитрия Ульянова в Москве, в ходе внезапно возникших личных неприязненных отношений мужчина причинил сожителю своей дочери множественные рубленные удары топором в область головы и туловища, после чего нанес несколько ударов в область головы своей дочери. От полученных повреждений потерпевший 1993 года рождения скончался на месте, а девушка в тяжелом состоянии госпитализирована в медицинское учреждение, где ей оказывается необходимая помощь. После совершенного преступления мужчина причинил себе повреждения, от которых впоследствии скончался в медицинском учреждении», — рассказала Иванова.

Возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного статьями УК РФ «Убийство» и «Покушение на убийство двух лиц».

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Мужчине будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза посмертно.