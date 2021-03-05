Медведев предложил платить опекунам пособия
Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев предложил внести поправки в закон и разъяснить службам занятости, что договор об опекунстве не может считаться сделкой, приносящей доход человеку.
Медведев предложил платить опекунам пособия. Об этом
Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев предложил внести поправки в закон и разъяснить службам занятости, что договор об опекунстве не может считаться сделкой, приносящей доход человеку.
По словам Медведева, по таким договорам выплачиваются скромные деньги, но службы занятости считают это источником дохода и лишают опекунов пособия.