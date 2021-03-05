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Медведев предложил платить опекунам пособия
Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев предложил внести поправки в закон и разъяснить службам занятости, что договор об опекунстве не может считаться сделкой, приносящей доход человеку.

Медведев предложил платить опекунам пособия. Об этом сообщает ТАСС.

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев предложил внести поправки в закон и разъяснить службам занятости, что договор об опекунстве не может считаться сделкой, приносящей доход человеку.

По словам Медведева, по таким договорам выплачиваются скромные деньги, но службы занятости считают это источником дохода и лишают опекунов пособия.