Прокуратура через суд потребовала отремонтировать дорогу в Клепиковском районе

Проверка показала, что проезжая часть от деревни Кобылинка до села Бусаево не соответствует ГОСТу. Выбоины и неровности на дороге затрудняют движение транспорта предприятия ООО «Верея» и рейсовых автобусов.

На личный прием первого заместителя прокурора области и рязанского бизнес-омбудсмена обратились представители предприятия ООО «Верея», они рассказали о плохом состоянии дороги в Клепиковском районе. Об этом сообщил сайт надзорного органа.

Проверка показала, что проезжая часть от деревни Кобылинка до села Бусаево не соответствует ГОСТу. Выбоины и неровности на дороге затрудняют движение транспорта предприятия ООО «Верея» и рейсовых автобусов.

Ремонт здесь не делали уже давно, поэтому прокуратура обратилась в Дирекцию дорог Рязанской области. Однако нарушения не устранили.

После этого прокуратура обратилась в суд с требованием обязать минтранс и Дирекцию отремонтировать дорогу.

Как рассказали в областной прокуратуре, таким образом приняты меры в защиту аграрного бизнеса.