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За сутки четыре рязанца скончались от коронавируса
За сутки заболели еще 54 человека, всего с начала пандемии — 26 262. За сутки выздоровели 58 человек, всего — 24 310.

За сутки в Рязанской области зафиксировали четыре смерти от коронавируса, всего число летальных случаев в регионе достигло 362. Об этом во вторник, 30 марта, сообщили в федеральном оперштабе.

За сутки заболели еще 54 человека, всего с начала пандемии — 26 262. За сутки выздоровели 58 человек, всего — 24 310.

За сутки в России зарегистрировали 8 277 случаев заболевания, всего показатель достиг 4 536 820.

За сутки скончались 409 человек, всего — 98 442. За сутки выздоровели 9 588 человек, всего 4 155 996.