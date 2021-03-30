В Минздраве заявили о возможности начала третьей волны COVID-19 в России
О третьей волне позволяют говорить показатели заболеваемости. В России за сутки зарегистрировали 8 277 случаев заболевания, всего показатель достиг 4 536 820.
Показатели заболеваемости коронавирусом в России позволяют говорить о третьей волне. Об этом заявила заместитель министра здравоохранения России Татьяна Семенова, передает
«Сейчас, к сожалению, показатели заболеваемости и течение заболеваний позволяют говорить о третьей волне коронавирусной инфекции, несмотря на беспрецедентные меры», — сказала Семенова.
Напомним, в России за сутки зарегистрировали 8 277 случаев заболевания, всего показатель достиг 4 536 820.