Специалисты АО «Газпром газораспределение Рязанская область» перешли на усиленный режим работы в период половодья

Газовики взяли под особый контроль газораспределительные сети и сооружения на них, попадающие в зону возможного подтопления. Проводится отключение станций катодной защиты подземных газопроводов, расположенных в этих зонах.

Специалисты АО «Газпром газораспределение Рязанская область» перешли на усиленный режим работы в период половодья, который по прогнозам синоптиков, может начаться в регионе в первых числах апреля. Газовики взяли под особый контроль газораспределительные сети и сооружения на них, попадающие в зону возможного подтопления. Проводится отключение станций катодной защиты подземных газопроводов, расположенных в этих зонах.

Организован круглосуточный мониторинг паводковой ситуации. Проведены инструктажи с личным составом, кроме того отработана схема взаимодействия с региональным МЧС и органами местного самоуправления при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных половодьем.

Завершена проверка готовности специальной техники и оборудования, необходимых для предотвращения и ликвидации последствий паводков.

В период половодья нередки случаи подвижки, просадки грунта и возможны случаи деформации и повреждения наружных газопроводов и сооружений газораспределительной сети, что может привести к утечке газа.

«Мы просим всех жителей региона быть бдительными и если вы вдруг почувствовали запах газа, незамедлительно сообщите об этом в аварийную службу по телефону 04, 104 с мобильного телефона», — подчеркнул заместитель главного инженера АО «Газпром газораспределение Рязанская область» Сергей Кормухин.