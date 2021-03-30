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Названы пять непростительных ошибок автомобилистов
Автовладельцам советуют весной проверять клеммы на аккумуляторной батарее и при необходимости зачистить их «наждачкой». По словам экспертов, за зиму они могут окислиться из-за противогололедных реагентов, что приводит к проблемам при заряде аккумулятора и пуске двигателя из-за ухудшения электрического контакта.

Эксперты портала «Автовзгляд» предупредили о пяти непростительных ошибках при обслуживании машин весной.

Автовладельцам советуют весной проверять клеммы на аккумуляторной батарее и при необходимости зачистить их «наждачкой». По словам экспертов, за зиму они могут окислиться из-за противогололедных реагентов, что приводит к проблемам при заряде аккумулятора и пуске двигателя из-за ухудшения электрического контакта.

Портал напомнил, что с генератором также могут возникнуть проблемы, поскольку устройство расположено близко к земле и может испытывать воздействие внешней среды. Окислившиеся клеммы могут вызвать проблемы с питанием аккумулятора и работой всех электроприборов. Проблему может также решить зачистка клемм.

Кроме того, эксперты советуют проверить уровень хладагента в кондиционере после зимы. Если его недостаточно, это может вызвать поломку компрессора климатической системы.

Также водителям посоветовали обратить внимание на состояние воздушного фильтра, поскольку туда может попасть вода из-за слякоти на дорогах.

Кроме того, эксперты порекомендовали проверить состояние радиатора охлаждения мотора. Он может быть подвержен ударам камней и мусора с дорог.