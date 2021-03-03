Минтранс объяснил, почему в Рязани не могут отремонтировать Северную окружную

Минтранс объяснил, почему в Рязани не могут отремонтировать Северную окружную. Дорога находится в ведении администрации, минтранс передает ее в областную собственность.

Минтранс объяснил, почему в Рязани не могут отремонтировать Северную окружную. Об этом региональное министерство написало в соцсетях.

«Северная окружная в районе Канищево сейчас находится в ведении администрации Рязани. Мы начали процедуру ее передачи в областную собственность. После этого будут запланированы ремонтные работы», — говорится в сообщении.

Отметим, что передача позволит отремонтировать дорогу из областного бюджета.

Также министерство подчеркнуло, что ямочный ремонт на Северной окружной — временные меры по устранению выбоин.