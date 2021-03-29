В Шацком районе перевернулся «Фольксваген»
В субботу, 27 марта, на 341-м километре трассы М-5 в Шацком районе произошло ДТП. По предварительной информации, 66-летний житель Московской области не выбрал безопасную скорость.
В субботу, 27 марта, на 341-м километре трассы М-5 в Шацком районе произошло ДТП.
По предварительной информации, 66-летний житель Московской области на Volkswagen Bora не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и съехал в кювет, машина перевернулась.
В результате водитель получил травмы, ему оказали медпомощь.