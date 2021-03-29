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В Шацком районе перевернулся «Фольксваген»
В субботу, 27 марта, на 341-м километре трассы М-5 в Шацком районе произошло ДТП. По предварительной информации, 66-летний житель Московской области не выбрал безопасную скорость.

В субботу, 27 марта, на 341-м километре трассы М-5 в Шацком районе произошло ДТП.

По предварительной информации, 66-летний житель Московской области на Volkswagen Bora не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и съехал в кювет, машина перевернулась.

В результате водитель получил травмы, ему оказали медпомощь.