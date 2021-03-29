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Кремль утвердил дату проведения парада Победы
В Кремле определились с проведением парада Победы в этом году. Он точно состоится, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В Кремле определились с проведением парада Победы в этом году. Он точно состоится, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Парад будет, однозначно. Вы знаете, что были уже заявления, что и „Бессмертный полк“ готовится», — приводит его цитату РИА Новости.

Также Песков подтвердил, что годовщину победы в Великой Отечественной войне отметят именно 9 мая.