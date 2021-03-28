В Рязанской области выявили 55 новых случаев заражения COVID-19

В Рязанской области зафиксировали еще 55 заболевших коронавирусом. По данным федерального оперштаба, всего за время пандемии заболели 26 155 жителей региона.

В Рязанской области зафиксировали еще 55 заболевших коронавирусом. По данным федерального оперштаба на воскресенье, 28 марта, всего за время пандемии заболели 26 155 жителей региона.

Выздоровели за сутки 60 человек, всего — 24 208 жителей области. В статистику вошли еще два летальных исхода. Всего в регионе от коронавируса скончались 358 человек.