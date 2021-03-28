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Уролог рассказал об эпидемии половой инфекции в России
Уролог Евгений Греков рассказал об эпидемии половой инфекции в России. В эфире радиостанции «Говорит Москва» врач предупредил россиян, что микоплазма гениталиум имеет резистентность к антибиотикам и не лечится.

Уролог Евгений Греков рассказал об эпидемии половой инфекции в России. В эфире радиостанции «Говорит Москва» врач предупредил россиян, что микоплазма гениталиум имеет резистентность к антибиотикам и не лечится.

По его словам, инфекция приводит к простатиту и бесплодию.

«В стране сейчас пандемия устойчивой ко всем антибиотикам микоплазмы гениталиум. В Москве завал. Не лечится практически ничем: ни джозамицином, ни доксициклином, ни азитромицином. Микоплазма гениталиум вызывает простатиты с тяжелыми болевыми формами и бесплодие», — рассказал врач.

Он призвал использовать презервативы и проверять половых партнеров. Греков добавил, что сейчас эпидемиологическая ситуация по заболеваниям, передающимся половым путем, резко ухудшилась.