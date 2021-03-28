Рязанка рассказала об извращенце в маршрутке

Рязанка рассказала об извращенце в маршрутке № 53. Попутчик неадекватно себя вел, показывая пассажирам интимные фото.

Жительница Рязани рассказала, что ехала в маршрутке № 53 с мужчиной, который неадекватно себя вел. Пост опубликовали в соцсетях в субботу, 27 марта.

По ее словам, в дороге по направлению в Семчино рядом с ней сел попутчик «лет 25-30, полноватый, лицо прикыто маской», с бумагами и фотографиями в руках. На фото были изображены «мужские половые органы».

«Едет, в открытую показывает перед другими пассажирами. Через минуту мужчина уже начинает прикасаться, еще через минуту заговорил, просил оценить фотографии», — написала местная жительница.

По словам рязанки, она испугалась и не стала что-либо предпринимать, а вышла из маршрутки.

«Очень хочу предостеречь горожан, особенно женщин и детей!» — говорится в сообщении.