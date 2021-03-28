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Автор кошачьего мема зарегистрирует товарный знак «Наташа, мы все уронили»
Автор мема про Наташу и котов Дарья Бородулина решила зарегистрировать товарный знак «Наташа, мы все уронили», так как на нем начали зарабатывать крупные корпорации.

Автор мема про Наташу и котов Дарья Бородулина решила зарегистрировать товарный знак «Наташа, мы все уронили», так как на нем начали зарабатывать крупные корпорации.

Соответствующая заявка появилась на сайте Федерального института промышленной собственности.

Бородулина рассказала «Открытым медиа», что подала заявку после того как заметила, что компании начали использовать мем в рекламе, сувенирах и одежде. За разрешением к автору они не обращались.

«Возможно, я не обратила бы внимания, если это было единожды-дважды, но мем был использован такими крупными компаниями, как МТС, Альфа-банк, „Эксмо“, Whiskas (они, кстати, единственные, кто обращался за официальным согласием на использование, без роялти, согласие я дала), и еще множеством небольших компаний», — рассказала Дарья Бородулина.

Женщина сможет использовать товарный знак для создания канцелярских принадлежностей, одежды, спортивных товаров, рекламной и образовательной деятельности и зоотоваров.