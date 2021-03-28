Автор кошачьего мема зарегистрирует товарный знак «Наташа, мы все уронили»

Автор мема про Наташу и котов Дарья Бородулина решила зарегистрировать товарный знак «Наташа, мы все уронили», так как на нем начали зарабатывать крупные корпорации.

Автор мема про Наташу и котов Дарья Бородулина решила зарегистрировать товарный знак «Наташа, мы все уронили», так как на нем начали зарабатывать крупные корпорации.

Соответствующая заявка появилась на сайте Федерального института промышленной собственности.

Бородулина рассказала « Открытым медиа », что подала заявку после того как заметила, что компании начали использовать мем в рекламе, сувенирах и одежде. За разрешением к автору они не обращались.

«Возможно, я не обратила бы внимания, если это было единожды-дважды, но мем был использован такими крупными компаниями, как МТС, Альфа-банк, „Эксмо“, Whiskas (они, кстати, единственные, кто обращался за официальным согласием на использование, без роялти, согласие я дала), и еще множеством небольших компаний», — рассказала Дарья Бородулина.

Женщина сможет использовать товарный знак для создания канцелярских принадлежностей, одежды, спортивных товаров, рекламной и образовательной деятельности и зоотоваров.