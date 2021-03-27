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В Воронеже мошенница из Рязани «сняла порчу» с пенсионерки за 65 тысяч рублей
В Воронеже мошенница из Рязани провела обряд «снятия порчи» с пожилой жительницы Воронежа и украла у нее 65 тысяч рублей. Сотрудники полиции задержали подозреваемую.

В Воронеже мошенница из Рязани провела обряд «снятия порчи» с пожилой жительницы Воронежа и украла у нее 65 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте УМВД по Воронедской области.

В дежурную часть обратилась 81-летняя жительница Воронежа, которая сообщила, что стала жертвой преступления. Установлено, что в период с 13:00 до 14:30 на улице Хользунова потерпевшей неизвестная женщина сказала о том, что она больна и на ней порча. Злоумышленница сообщила, что может помочь в лечении, провести обряд, который надо оплатить. Пенсионерка вместе с целительницей поднялась в свою квартиру. Злоумышленница попросила принести ей воды, в момент, когда потерпевшая вышла из комнаты, злоумышленница из-под подушки похитила 65 тысяч рублей и скрылась.

Сотрудники полиции задержали подозреваемую. Ею оказалась ранее неоднократно судимая за имущественные преступления 47-летняя жительница Рязани.

Возбуждено уголовное дело о краже. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.