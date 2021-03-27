В Рязанской области 28 марта ожидается до 9 градусов тепла
В Рязанской области в воскресенье, 28 марта, днем температура воздуха составит +4…+9 градусов, ночью −6…−1. Ветер северный, северо-восточный, 3-8 м/с.
В Рязанской области в воскресенье, 28 марта, днем температура воздуха составит +4…+9 градусов, ночью −6…−1. Прогноз опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.
Ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица.
Ветер северный, северо-восточный, 3-8 м/с.