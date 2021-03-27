В Егорьевске на ленте сортировки мусора нашли тело младенца
В Егорьевске в здании комплекса переработки отходов среди мусора нашли тело новорожденного. Об этом сообщает ГСУ СК России по Московской области.
В Егорьевске в здании комплекса переработки отходов среди мусора нашли тело новорожденного. Об этом
Проводится проверка по факту обнаружения на сортировочной ленте в здании комплекса переработки отходов тела мальчика.
Следователь провел осмотр и опросил рабочих, изучат также видео с камер. Назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы.
По результатам будет принято процессуальное решение.