Названы самые невостребованные в России вакансии

В России вакансии детских психиатров, наркологов, а также звукорежиссеров и арматурщиков оказались самыми невостребованными среди кандидатов в первом квартале года. При этом работодатели активно ищут людей на эту работу.

Аналитики назвали наименее востребованные в России вакансии. Об этом сообщает РИА Новости со сылкой на исследовательский центр сервиса «Зарплата.ру».

Вакансии детских психиатров, наркологов, а также звукорежиссеров и арматурщиков оказались самыми невостребованными среди кандидатов в первом квартале года. При этом работодатели активно ищут людей на эту работу.

Сервис изучил около 2 миллионов резюме, опубликованных на сайте за первые три месяца года, и выяснил, на какие вакансии соискатели откликаются реже всего.

С января по март наихудший результат демонстрировали позиции детского психиатра и психиатра-нарколога: чуть более 0,1% просмотров заканчиваются откликом или звонком соискателя, также почти не ищут работу звукорежиссеры (0,3% откликов) и арматурщики (0,5% откликов).

Чаще всего арматурщиков ищут строительные компании, в том числе для работы вахтовым методом. Звукорежиссеров ждут в основном детские образовательные центры и летние лагеря. Многие вакансии врачей-психиатров открыты в государственных медучреждениях с пометкой «переезд» в райцентры и отдаленные поселки. Врачам готовы предложить жилье.

После пандемии коронавируса врачи входят в топ по востребованности, за узких специалистов соревнуются работодатели. Звукорежиссеры, долгое время не имевшие работы, стали снова нужны — по всей стране открывают детские лагеря, возвращаются офлайн-мероприятия, где необходимо музыкальное сопровождение.