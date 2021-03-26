Рязанка призвала собачников убирать за питомцами на улице

Она напомнила, что в магазинах продаются одноразовые пакеты с совком для того, чтобы убрать за собаками. Пачка с 60 пакетами, которой хватает на месяц, стоит 300 рублей.

Рязанка Валентина Рожкова призвала собачников убирать за своими питомцами на улице. Женщина написала в соцсетях, что с наступлением весны из-под тающего снега стали появляться экскременты животных.

«Да и свежих куч полно… Все это очень неприятно!» — отметила женщина. Она напомнила, что в магазинах продаются одноразовые пакеты с совком для того, чтобы убрать за собаками. Пачка с 60 пакетами, которой хватает на месяц, стоит 300 рублей.

«И не говорите, что это дорого! Это вполне доступная цена для хозяина, любящего своего питомца! — подчеркнула рязанка. — Хочется напомнить, что экскременты наших любимцев не только портят вид города и неприятно пахнут, но и опасны для людей, ведь животные являются основными переносчиками гельминтов и возбудителей инфекционных заболеваний, которые находятся в их кале. Еще собачьи фекалии имеют высокую химическую активность и медленно разлагаются, обжигают почву и растения, что приводит к гибели зеленых насаждений, поэтому они не являются удобрением!»

По словам Валентины, у нее самой собака живет девять лет. «Скажу честно, не сразу к этому пришла, но сейчас считаю это единственно верным решением», — заключила женщина.