Под Рязанью «ГАЗель» сбила пешехода

В четверг, 25 марта, на 50-м километре дороги «Спас-Клепики — Рязань» произошло ДТП. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В четверг, 25 марта, на 50-м километре дороги «Спас-Клепики — Рязань» произошло ДТП. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Примерно в 20:00 «ГАЗель» под управлением 52-летнего жителя Костромы нахала на 46-летнего жителя Ухоловского района, который был пьян и шел по проезжей части в попутном направлении.

Пешеход получил телесные повреждения, ему оказали медпомощь.