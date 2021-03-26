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На рязанских водоемах измерили толщину льда
В пятницу, 26 марта, пресс-служба рязанского ГУ МЧС обновила данные о толщине льда на водоемах региона. Наибольшее значение — 46 сантиметров, наименьшее — 0.

В пятницу, 26 марта, пресс-служба рязанского ГУ МЧС обновила данные о толщине льда на водоемах региона. Наибольшее значение — 46 сантиметров, наименьшее — 0:

  • Озеро Старая Тишь — 10-28 сантиметров;
  • Озеро Долгое — 10-28 сантиметров;
  • Озеро Казарское — 10-28 сантиметров;
  • Река Солотчинская старица — 10-28 сантиметров;
  • Карьеры Борки-1, Борки-2, Борки-3 — 10-28 сантиметров;
  • Затон Борковской река Ока — 10-28 сантиметров;
  • Озеро Велье — 10-28 сантиметров;
  • Озеро Селянское — 10-28 сантиметров;
  • Озеро Маринка — 10-28 сантиметров;
  • Затон Дядьковский река Ока — 10-28 сантиметров;
  • Озеро Прыщино — 10-28 сантиметров;
  • Пронское водохранилище река Проня — 0 сантиметров;
  • Старица Перьинская река Ока — 10-28 сантиметров;
  • Старица река Ока Ибедрус — 10-28 сантиметров;
  • Старица Поповская река Ока — 10-28 сантиметров;
  • Затон Пет река Ока — 10-28 сантиметров;
  • Затон Тащенский река Ока — 10-28 сантиметров;
  • Затон Рубецкое река Ока — 10-28 сантиметров;
  • Старица рекаОка — 10-28 сантиметров;
  • Затон Ситниковский река Ока — 10-28 сантиметров;
  • Река Ока (г. Касимов) — 10-28 сантиметров;
  • Озеро Белое — 10-30 сантиметров;
  • Река Пра (Спас-Клепики) — 15-27 сантиметров;
  • Озеро Великое — 10-30 сантиметров;
  • Озеро Барское — 39-44 сантиметров;
  • Озеро Черное — 40-46 сантиметров;
  • Затон Ушаковский река Ока — 38-44 сантиметров;
  • озеро Сельное — 10-40 сантиметров;
  • озеро Развань — 10-40 сантиметров;
  • озеро Петровическое — 10-40 сантиметров;
  • озеро Лакаш — 10-40 сантиметров;
  • старица Киструсская река Ока — 10-20 сантиметров;
  • озеро Долгое — 10-40 сантиметров;
  • затон Спасский река Ока — 10-40 сантиметров;
  • озеро Большое — 10-40 сантиметров;
  • озеро Глубокое — 10-40 сантиметров;
  • озеро Уродовское — 10-40 сантиметров;
  • озеро Лужное — 10-40 сантиметров;
  • озеро Студенец — 10-40 сантиметров;
  • озеро Боброво — 10-40 сантиметров;
  • затон Чернышиха река Ока — 10-34 сантиметров;
  • затон Дубровский река Ока — 10-35 сантиметров;
  • старица Ниверха река Ока — 10-32 сантиметров;
  • старица река Ока затон Ключ — 10-32 сантиметров;
  • река Пара (Красный холм) — 10-32 сантиметров;
  • затон Курово река Ока — 10-34 сантиметров.