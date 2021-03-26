На рязанских водоемах измерили толщину льда
В пятницу, 26 марта, пресс-служба рязанского ГУ МЧС обновила данные о толщине льда на водоемах региона. Наибольшее значение — 46 сантиметров, наименьшее — 0.
В пятницу, 26 марта, пресс-служба рязанского ГУ МЧС обновила данные о толщине льда на водоемах региона. Наибольшее значение — 46 сантиметров, наименьшее — 0:
- Озеро Старая Тишь — 10-28 сантиметров;
- Озеро Долгое — 10-28 сантиметров;
- Озеро Казарское — 10-28 сантиметров;
- Река Солотчинская старица — 10-28 сантиметров;
- Карьеры Борки-1, Борки-2, Борки-3 — 10-28 сантиметров;
- Затон Борковской река Ока — 10-28 сантиметров;
- Озеро Велье — 10-28 сантиметров;
- Озеро Селянское — 10-28 сантиметров;
- Озеро Маринка — 10-28 сантиметров;
- Затон Дядьковский река Ока — 10-28 сантиметров;
- Озеро Прыщино — 10-28 сантиметров;
- Пронское водохранилище река Проня — 0 сантиметров;
- Старица Перьинская река Ока — 10-28 сантиметров;
- Старица река Ока Ибедрус — 10-28 сантиметров;
- Старица Поповская река Ока — 10-28 сантиметров;
- Затон Пет река Ока — 10-28 сантиметров;
- Затон Тащенский река Ока — 10-28 сантиметров;
- Затон Рубецкое река Ока — 10-28 сантиметров;
- Старица рекаОка — 10-28 сантиметров;
- Затон Ситниковский река Ока — 10-28 сантиметров;
- Река Ока (г. Касимов) — 10-28 сантиметров;
- Озеро Белое — 10-30 сантиметров;
- Река Пра (Спас-Клепики) — 15-27 сантиметров;
- Озеро Великое — 10-30 сантиметров;
- Озеро Барское — 39-44 сантиметров;
- Озеро Черное — 40-46 сантиметров;
- Затон Ушаковский река Ока — 38-44 сантиметров;
- озеро Сельное — 10-40 сантиметров;
- озеро Развань — 10-40 сантиметров;
- озеро Петровическое — 10-40 сантиметров;
- озеро Лакаш — 10-40 сантиметров;
- старица Киструсская река Ока — 10-20 сантиметров;
- озеро Долгое — 10-40 сантиметров;
- затон Спасский река Ока — 10-40 сантиметров;
- озеро Большое — 10-40 сантиметров;
- озеро Глубокое — 10-40 сантиметров;
- озеро Уродовское — 10-40 сантиметров;
- озеро Лужное — 10-40 сантиметров;
- озеро Студенец — 10-40 сантиметров;
- озеро Боброво — 10-40 сантиметров;
- затон Чернышиха река Ока — 10-34 сантиметров;
- затон Дубровский река Ока — 10-35 сантиметров;
- старица Ниверха река Ока — 10-32 сантиметров;
- старица река Ока затон Ключ — 10-32 сантиметров;
- река Пара (Красный холм) — 10-32 сантиметров;
- затон Курово река Ока — 10-34 сантиметров.