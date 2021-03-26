МВД предложило изменить российский паспорт

Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Сейчас паспорт становится недействительным по достижении 20 и 45 лет. 30 дней дается на его замену.

МВД России подготовило изменения в постановление правительства от 1997 года о российском паспорте. По новым правилам документ можно будет использовать еще 30 дней после достижения 20-летнего и 45-летнего возраста, передает РИА Новости.

Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Сейчас паспорт становится недействительным по достижении 20 и 45 лет. 30 дней дается на его замену.

Как уточнили в МВД, нововведение поможет россиянам не сталкиваться с временным ограничением своих прав.

Также сложности из-за недействительного паспорта могут возникнуть при получении банковских услуг.

Кроме того, на последней странице планируется сделать текст памятки для его владельца.

Памятку дополнят напоминанием, что документ владелец ставит на второй странице паспорта личную подпись, а сам документ действителен 30 дней после достижения 20-летнего и 45-летнего возраста или изменения его персональных данных, размещенных на третьей странице.