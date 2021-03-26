Автоинспекторы проверят, как рязанцы перевозят опасные грузы

Опасные грузы — это вещества и предметы, которые несут угрозу жизни и здоровью человека, состоянию окружающей среды, сохранности зданий, сооружений, техники и других материальных объектов.

В пятницу, 26 марта, в Рязанской области пройдет очередной рейд. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД. Автоинспекторы проверят, соблюдают ли водители правила перевозки опасных грузов, чем оснащены машины и есть ли у них необходимые документы.

Опасные грузы — это вещества и предметы, которые несут угрозу жизни и здоровью человека, состоянию окружающей среды, сохранности зданий, сооружений, техники и других материальных объектов. К ним относятся: топливо, кислоты, пестициды, краски, аэрозоли, растворители, клеи, медицинские препараты, литиевые батарейки и прочее.

В зависимости от выявленных нарушений штраф может составлять от двух тысяч до 500 тысяч рублей.