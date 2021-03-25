В Рязанской области начали просыпаться клещи

Специалисты отмечают, что клещи опасны для животных и человека. По словам ветеринаров, владельцам домашних животных стоит быть внимательнее и обращать внимание на питомцев.

В Рязанской области начали просыпаться клещи. Об этом сообщила ГТРК « Ока ».

Специалисты отмечают, что клещи опасны для животных и человека. По словам ветеринаров, владельцам домашних животных стоит быть внимательнее и обращать внимание на питомцев. Необходимо осматривать их на клещей и следить за поведением питомцев.

Если клещ не обнаружен при самостоятельном осмотре, нужно обратиться к врачу.

«Если клещ только начал процедуру внедрения, у него ротовой аппарат глубоко проникает под кожу, возникает воспалительный инфильтрат. За счет этого сложно достать ротовой аппарат вместе с клещом. И очень часто ротовой аппарат остается. Мы его извлекаем в любом случае», — отметила врач-терапевт ветеринарной клиники Надежда Свиркина.

Укус клеща может привести к таким заболеваниям у животного, как пироплазмоз и боррелиоз. Специалисты также советуют обрабатывать места, где гуляют животные.