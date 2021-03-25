Рязанские хирурги провели сложную операцию в

Помощь потребовалась мужчине, который лечился от коронавируса. У него были поражены легкие, он перенес инфаркт и инсульт, что говорит о системном заболевании его сосудов.

Хирурги ОКБ провели операцию в «красной зоне» Скопинского ММЦ. Об этом сообщил региональный минздрав.

Помощь потребовалась мужчине, который лечился от коронавируса. У него были поражены легкие, он перенес инфаркт и инсульт, что говорит о системном заболевании его сосудов. Это стало причиной состояния, котороеи чуть не привело к потере ноги.

У мужчины перестала двигаться нога, так как тромботические массы перекрыли артерии подвздошно-бедренного сегмента. Для помощи в Скопинский ММВ приехали врач отделения сосудистой хирургии ОКБ Андрей Крылов и клинический ординатор Никита Соляник

Операционный блок изолировали на время, превратив его во временную операционную для коронавирусного пациента. Во время операции через разрез на бедре врачи достигли пораженной артерии и удалили тромботические массы. Выяснилось, что причиной тромбоза стала массивная атеросклеротическая бляшка, которая практически полностью перекрывала просвет бедренных артерий.

«Удаление бляшки прошло успешно, но она создала дефект в тканях сосуда. И чтобы его закрыть, потребовалась пересадка. В организме человека хорошо развита подкожная венозная сеть, поэтому мы „позаимствовали“ участок большой подкожной вены пациента и закрыли им пораженное место. Операция длилась более двух часов», — рассказал Андрей Крылов.

В первые сутки после операции к пациенту вернулось движение.