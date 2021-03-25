\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 25
Птн, 26
Сбт, 27
ЦБ USD 76.17 0.02 26/03
ЦБ EUR 89.98 -0.07 26/03
Нал. USD 75.70 / 76.95 15:59
Нал. EUR 89.40 / 90.60 15:59
Новости
Коронавирус
Публикации
Первые лица мечтают о дублере
Этой весной рязанцы участвуют в подзабытом для себя атт...
5 часов назад
1 168
Приговорены к металлолому. Как Рязань стала городом для подержанного т...
Подаренные московские троллейбусы красивы, но большинст...
Вчера 17:49
1
6 987
Президент прививается. А как рязанцы? Цифры, факты и мнения
От коронавирусной пандемии устали все. Всем хочется, чт...
23 марта 16:54
8 165
Зажигает огни. Рязанский цирк вновь открыл двери после годового переры...
После года вынужденного перерыва Рязанский цирк снова о...
19 марта 19:51
4 755
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Рязанские хирурги провели сложную операцию в
Помощь потребовалась мужчине, который лечился от коронавируса. У него были поражены легкие, он перенес инфаркт и инсульт, что говорит о системном заболевании его сосудов.

Хирурги ОКБ провели операцию в «красной зоне» Скопинского ММЦ. Об этом сообщил региональный минздрав.

Помощь потребовалась мужчине, который лечился от коронавируса. У него были поражены легкие, он перенес инфаркт и инсульт, что говорит о системном заболевании его сосудов. Это стало причиной состояния, котороеи чуть не привело к потере ноги.

У мужчины перестала двигаться нога, так как тромботические массы перекрыли артерии подвздошно-бедренного сегмента. Для помощи в Скопинский ММВ приехали врач отделения сосудистой хирургии ОКБ Андрей Крылов и клинический ординатор Никита Соляник

Операционный блок изолировали на время, превратив его во временную операционную для коронавирусного пациента. Во время операции через разрез на бедре врачи достигли пораженной артерии и удалили тромботические массы. Выяснилось, что причиной тромбоза стала массивная атеросклеротическая бляшка, которая практически полностью перекрывала просвет бедренных артерий.

«Удаление бляшки прошло успешно, но она создала дефект в тканях сосуда. И чтобы его закрыть, потребовалась пересадка. В организме человека хорошо развита подкожная венозная сеть, поэтому мы „позаимствовали“ участок большой подкожной вены пациента и закрыли им пораженное место. Операция длилась более двух часов», — рассказал Андрей Крылов.

В первые сутки после операции к пациенту вернулось движение.