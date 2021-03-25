Рязанец убил своего гостя за рождественским столом

7 января 2021 года 32-летний рязанец распивал спиртные напитки у себя в квартире со знакомым. Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого хозяин дома несколько раз ударил гостя ножом в грудь и голову. Осознав, что убил человека, рязанец позвонил в полицию и во всем сознался.

Рязанец убил своего гостя за рождественским столом. Об этом сообщает пресс-служба регионального следкома.

7 января 2021 года 32-летний рязанец распивал спиртные напитки у себя в квартире со знакомым. Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого хозяин дома несколько раз ударил гостя ножом в грудь и голову. Осознав, что убил человека, рязанец позвонил в полицию и во всем сознался.

Мужчину обвиняют в убийстве, ему грозит до 15 лет заключения.