Рязанца разыскивают за долги по алиментам

В Рязанской области разыскивают Маврина Кирилла Валерьевича, который не заплатил алименты за дочь 2005 года рождения и сына 2007 года рождения. Долг мужчины составляет 525 тысяч 273 рубля.

Рязанца разыскивают за долги по алиментам. Об этом сообщает пресс-служба региональной УФССП.

В Рязанской области разыскивают Маврина Кирилла Валерьевича, который не заплатил алименты за дочь 2005 года рождения и сына 2007 года рождения. Долг мужчины составляет 525 тысяч 273 рубля.

По месту регистрации и по месту проживания в Сараях мужчина не появляется, на связь с судебными приставами не выходит.

Всех, кто знает о местонахождении мужчины просят позвонить по телефону: +7 (4912)29-45-00