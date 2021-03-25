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РМПТС возьмет в кредит полмиллиарда рублей
Депутаты рязгордумы согласовали МУП «РМПТС» кредиты на полмиллиарда рублей. Решение озвучили на заседании думы в четверг, 25 марта. Предприятие планирует взять два кредита — на 100 миллионов рублей под 7,2% годовых сроком на 12 месяцев и на 400 миллионов рублей под 8,45% сроком на 36 месяцев.

Депутаты рязгордумы согласовали МУП «РМПТС» кредиты на полмиллиарда рублей. Решение озвучили на заседании думы в четверг, 25 марта.

Предприятие планирует взять два кредита — на 100 миллионов рублей под 7,2% годовых сроком на 12 месяцев и на 400 миллионов рублей под 8,45% сроком на 36 месяцев.

«Данные кредиты являются рефинансированием ранее взятых, которые успешно предприятием выплачиваются, но на более выгодных процентах. По первому кредиту текущая ставка 8,5%, по второму 8,6%", — подчеркнул председатель комитета по экономическому развитию и муниципальной собственности рязгордумы Андрей Семенюк. Кроме того, по второму кредиту из залога выведут муниципальное имущество.

На вопрос депутата Алексея Захарова, влияют ли данные кредиты на тарифы за тепло, начальник отдела энерговодоснабжения и энергосбережения управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Харькин ответил отрицательно.

Отметим, подобная сделка проводится не впервые.