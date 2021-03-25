Радиотехнический университет представит Рязанскую область на технофоруме «ОТ ВИНТА»

В рамках международного фестиваля «ОТ ВИНТА!», который стартовал в Краснодаре, под эгидой Министерства промышленности и торговли России пройдут Технофорум и Всероссийская витрина проектов и практик в области научно-технического творчества молодёжи. Рязанскую область на форуме представит делегация Рязанского радиотехнического университета имени Уткина при поддержке регионального Министерства промышленности и экономического развития.

В рамках международного фестиваля «ОТ ВИНТА!», который стартовал в Краснодаре, под эгидой Министерства промышленности и торговли России пройдут Технофорум и Всероссийская витрина проектов и практик в области научно-технического творчества молодёжи.

Рязанскую область на форуме представит делегация Рязанского радиотехнического университета имени Уткина при поддержке регионального Министерства промышленности и экономического развития.

Евгений Сливкин (кафедра промышленной электроники) представит проект технологии и специализированного технологического оборудования для магнитодинамического перемешивания расплава кремния при производстве солнечных элементов. Проект реализован и внедрен на производстве предприятия-партнера — компании «Хелиос-Ресурс». Это уникальная технология, позволяющая повысить чистоту мультикристаллического кремния, использующегося для изготовления солнечных элементов и значительно снизить производственные затраты.

Проект Сергея Лукши (кафедра информационно-измерительной и биомедицинской техники) посвящен созданию комплекса измерительной аппаратуры и программной среды, позволяющей формировать массив больших данных о состоянии городской инфраструктуры и в режиме реального времени отслеживать с высокой точностью множество значимых параметров, таких как кадастровые параметры зданий и сооружений, ширина проезжей части в разных погодных условиях, процесс уборки улиц от снега, состояние зеленых насаждений, качество дорожного покрытия и другие параметры, интересующие городские службы.

Андрей Яковлев (кафедра автоматики и информационных технологий в управлении) представит проект видеодетектора автотранспортных средств TraffiXtream. Устройство устанавливается на SMART-камеры и позволяет проводить транспортную видеоаналитику — онлайн-мониторинг дорожной ситуации (включая анализ загруженности дорог, скорость потока, наличие внештатных ситуаций и другое), внедряя такую систему, город получает возможность сформировать точную транспортную модель и более эффективно развивать транспортную сеть.

«Для нас фестиваль „ОТ ВИНТА!“ представляет собой вариант социального лифта для молодых ученых, которые получают возможность напрямую презентовать реальные результаты своего научного труда представителям органов государственной власти федерального уровня, а также потенциальным заказчикам и за счет этого получить важные ресурсы для продолжения исследований», — отметил директор бизнес-инкубатора РГРТУ Андрей Цветков.