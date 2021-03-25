Под Скопином произошло смертельное ДТП

Около 17:40 на 80-м километре дороги «Михайлов — Горлово» столкнулись Ford Focus и «ВАЗ-2109». Водитель «девятки» от полученных травм скончался на месте.

В четверг, 25 марта, в Скопине Рязанской области произошло смертельное ДТП. В аварии погиб 25-летний водитель «девяносто девятой», сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Около 17:40 на 80-м километре дороги «Михайлов — Горлово» столкнулись Ford Focus и «ВАЗ-21099». Водитель «девятки» от полученных травм скончался на месте. Водитель Ford госпитализирован с переломами.

По предварительной информации, виновником ДТП стал водитель «ВАЗа». Известно, что у него не было «прав».

Подробности уточняются.