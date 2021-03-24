В Рязани завершили расследование дела против трех мужчин, обокравших храм на полмиллиона

Золото они сдали в различные скупочные предприятия в Москве и Московской области за 198 000 рублей. Деньги злоумышленники разделили на троих и потратили на личные нужды.

В Рязани завершили расследование уголовного дела в отношении трех жителей города, обокравших храм на полмиллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Следствие установило, что безработный ранее судимый за кражу рязанец с июня 2018 года по апрель 2020 года совершил 16 краж из торговых аппаратов и терминалов, установленных в торговых центрах и магазинах Рязани.

В апреле 2020 года злоумышленник совместно со своими знакомыми — 38-летним риэлтором и 30-летним работником строительной организации — незаконного проникли в помещение Никольского храма на территории кладбища в Скопине. Они украли ювелирные изделия на общую сумму 429 531 рублей.

Золото они сдали в различные скупочные предприятия в Москве и Московской области за 198 000 рублей. Деньги злоумышленники разделили на троих и потратили на личные нужды.

Общий ущерб от их деятельности составил более 585 тысяч рублей.

25-летнему рязанцу предъявили обвинение в совершении преступлений по пунктам «б» части 2 статьи 158 УК РФ и пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ. Его сообщникам — в совершении преступления по пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ.

Им грозит до шести лет лишения свободы.

Уголовное дело направили в суд.