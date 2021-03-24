В России предложили сделать бесплатным проезд для детей до 16 лет

Инициативу намерен внести в Госдуму зампред зампред комитета по образованию Максим Зайцев. В большинстве фракций Госдумы готовы поддержать инициативу Зайцева.

В России предложили ввести бесплатные проездные для детей до 16 лет. Об этом пишут « Известия ».

Как отмечает издание, инициативу намерен внести в Госдуму зампред зампред комитета по образованию Максим Зайцев.

По его словам, в начале года парламент принял закон, который запрещает высаживать пассажиров до 16 лет из общественного транспорта, но логичнее было бы полностью освободить детей от оплаты проезда.

В большинстве фракций Госдумы готовы поддержать инициативу Зайцева.

Согласно документу, предлагается прописать нормы, по которым перевозить пассажиров от 7 до 16 лет будут бесплатно.

Часть экспертов не согласилась с идеей, назвав это «безадресными льготами».

По словам эксперта, система соцподдержки должна работать по признаку нуждаемости конкретных семей, а не по возрасту или виду деятельности.