В России предложили сделать бесплатным проезд для детей до 16 лет

В России предложили ввести бесплатные проездные для детей до 16 лет. Об этом пишут «
Как отмечает издание, инициативу намерен внести в Госдуму зампред зампред комитета по образованию Максим Зайцев.
По его словам, в начале года парламент принял закон, который запрещает высаживать пассажиров до 16 лет из общественного транспорта, но логичнее было бы полностью освободить детей от оплаты проезда.
В большинстве фракций Госдумы готовы поддержать инициативу Зайцева.
Согласно документу, предлагается прописать нормы, по которым перевозить пассажиров от 7 до 16 лет будут бесплатно.
Часть экспертов не согласилась с идеей, назвав это «безадресными льготами».
По словам эксперта, система соцподдержки должна работать по признаку нуждаемости конкретных семей, а не по возрасту или виду деятельности.