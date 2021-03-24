Рязанка рассказала, как на пешеходном переходе ее сбил кроссовер и скрылся

Рязанка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на котором были предупреждающие знаки «осторожно слепые».

В редакцию РЗН. инфо обратилась рязанка Алена Сидельникова. Женщина рассказала, что 24 февраля возле остановки «Музучилище» ее сбил автомобиль и скрылся.

Вечером, около 16:40, рязанка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на котором были предупреждающие знаки «осторожно слепые». По словам Алены, она дошла до середины, убедилась, что ее пропускают машины и только после этого стала переходить дорогу. Женщина вспоминает, что в тот момент мимо нее пролетел белый кроссовер.

«Mitsubishi ASX задела меня по касательной правым боком и я получила три перелома конечностей. Посмотрев вслед уезжающему водителю, поняла, что останавливаться и возвращаться он не намерен. После этого сразу же поехали с мужем самостоятельно в травмпункт за оказанием медицинской помощи», — рассказала Алена Сидельникова.

По словам рязанки, после этого инцидента, ее подруга позвонила в ГИБДД, а сын стал искать в социальной сети очевидцев ДТП. На это сообщение откликнулся свидетель, с помощью него удалось найти скрывшегося водителя.

«Выяснилось, что свидетель нагнал джип на светофоре и сообщил женщине за рулем, что она сбила человека, но водитель не вернулась на место ДТП. Спустя сутки, уже после того, как с нее взяли объяснение в ГИБДД, женщина связалась со мной и констатировала, что это я неслась по пешеходному переходу, налетела на машину и теперь у нее она повреждена… А денег в настоящее время на этот ремонт у нее нет», — посетовала женщина.

В настоящее время ведется следствие по данному ДТП. Рязанка же написала обращения в различные инстанции на установку на пешеходном переходе, где получила травмы, лежачих полицейских и камер видеофиксации.

«Музучилище — место очень частых наездов на пешеходов. Безнаказанность водителей привела к полному обесцениванию жизни человека. Сбил-уехал-не нашли. Кто следующий на пути такого водителя?», — заключила рязанка.