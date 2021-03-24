Рязанец чуть не убил 80-летнюю мать

Мужчина был пьян. Он попросил у матери наличные деньги, чтобы купить алкоголь. На его просьбу 80-летняя женщина ответила упреком об аморальном образе жизни.

В Рязани обезружили нетрезвого 47-летнего мужчину, который угрожал 80-летней матери убийством. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Мужчина был пьян. Он попросил у матери наличные деньги, чтобы купить алкоголь. На его просьбу 80-летняя женщина ответила упреком об аморальном образе жизни. Мужчина «был решительно настроен получить деньги». Он взял нож и продемонстировал его матери, начал угрожать убийством, если она не даст ему деньги.

Пенсионерка отвлекла мужчину и обратилась в полицию. Оперативники приехали на вызов и обезоружили злоумышленника.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством»), по которой предусмотрено наказание в виде принудительных работ на срок до 2 лет, или до 2 лет лишения свободы.

Ранее мужчину уже осудили за аналогичное преступление.