Рязанцев призвали брать с собой в лес GPS-трекеры

Во время походов в лес GPS-трекеры помогут не заблудиться и вызвать помощь в экстренных ситуациях.

Рязанцев призвали брать с собой в лес GPS-трекеры. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Рязанской области.

Во время походов в лес GPS-трекеры помогут не заблудиться и вызвать помощь в экстренных ситуациях.

В МЧС напомнили, что ежегодно в России в лесах теряется около тысячи людей. Живыми удается найти не всех. Заблудиться в лесу может каждый, но в группе риска — пожилые люди, дети и подростки.

Отправляясь в лес, необходимо взять с собой заряженный мобильный телефон или GPS-трекер, небольшой запас еды, воду, теплую одежду, походную аптечку.

Спасатели рекомендуют предупредить родственников о походе, провести беседу с пожилыми, которые планируют отправится на прогулку в лес. Если в походе присутствуют дети, необходимо постоянно следить за ними.